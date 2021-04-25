Kısıtlamada tehlikeli serinlik
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Kısıtlamada tehlikeli serinlik

İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Haberler | Güncel

Kısıtlamada tehlikeli serinlik Mersin Tarsus ilçesinde gençler ve çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında girerek serinlemeye çalışıyor.

Kısıtlamada tehlikeli serinlik

MERSİN - Mersin Tarsus ilçesinde gençler ve çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında girerek serinlemeye çalışıyor.

Nem oranının yaklaşık yüzde 50'i, hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Tarsus ilçesinde bunalan çocuklar kendilerini, mahalle aralarından geçen sulama kanalına atıyor. Tehlikeye aldırmayan çocuklar, kendilerini kanalda akan soğuk suya bıkarak tehlikeli eğlenceyi keyifli hale getirmeye çalışıyor. Kısıtlama olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalışan çocuklar, her şeye rağmen yüzmenin tadını çıkardıklarını söyledi.

Kentin değişik semtlerinden ve köylerden geçen sulama kanallarında yüzerek serinlemek istediklerini belirten gençler, iyi yüzme bildiklerini, sulama kanalının derin ve tehlikeli olmadığını öne sürdüler.

Kısıtlamada tehlikeli serinlik
Kısıtlamada tehlikeli serinlik
Kısıtlamada tehlikeli serinlik
Kısıtlamada tehlikeli serinlik
Kısıtlamada tehlikeli serinlik
Kısıtlamada tehlikeli serinlik
Kısıtlamada tehlikeli serinlik
Kısıtlamada tehlikeli serinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN

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