Mersin'de tefecilik ve yağma iddiasıyla yakalanan 9 zanlı serbest bırakıldı - Haberler

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Mersin'de tefecilik ve yağma iddiasıyla yakalanan 9 zanlı serbest bırakıldı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de tefecilik ve yağma iddiasıyla yakalanan 9 zanlı serbest bırakıldı

Mersin'de, tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli, 3'ü ev hapsi ve biri adli kontrol tedbiriyle olmak üzere serbest bırakıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli, 3'ü ev hapsi ve biri adli kontrol tedbiriyle olmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 24 Şubat'ta gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F, R.F. ve İ.F. ev hapsi tedbiriyle, H.B. de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen 9 şüpheliyi yakalamış, adreslerde 3 senet, dijital materyaller ile ruhsatsız pompalı av tüfeği ve fişek ele geçirmişti.

Mersin'de tefecilik ve yağma iddiasıyla yakalanan 9 zanlı serbest bırakıldı

Mersin'de tefecilik ve yağma iddiasıyla yakalanan 9 zanlı serbest bırakıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Haberler

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