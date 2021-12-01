Mersin'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Haberler
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Mersin'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, 2 ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör, pompalı tüfek ile çeşitli tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

Mersin'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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