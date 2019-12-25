Mersin'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Mersin'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

25.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:32
Mersin'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, ilçede tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, T.D, G.D, A.B, C.F. ve F.B'yi Tarsus'ta, T.B'yi de Adana'da yakaladı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 19 çek fotokopisi, 3 tapu senedi fotokopisi, 11 tapu senedi aslı, 5 vekaletname, 3 açık senet, 8 senet yaprağı ile kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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