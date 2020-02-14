Mersin'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede

14.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:28

MERSİN'de düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, bir zanlı "Bunların hepsi komplo" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mal Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 37 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri "Bunların hepsi komplo" diye konuştu.

Kaynak: DHA