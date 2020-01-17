Mersin'de tefecilik operasyonu
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Mersin'de tefecilik operasyonu

Mersin'de tefecilik operasyonuMERSİN'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:57
Mersin'de tefecilik operasyonu

'de tefecilik operasyonu

MERSİN'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl 'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 2019 yılından bu güne kadar tefecilik ve yağma olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 28 kişiyi mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. ve Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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: Mersin'de tefecilik operasyonu
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