Mersin'de tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler H.A, M.A, A.A, E.D, İ.K, M.Ş. ve R.A'yı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların ikametleri ile iş yerlerinde 5 milyon tutarında 37 senet, 30 boş senet, senet fotokopisi, senet karnesi, av tüfeği, 4 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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