Mersin'de "tefeci" operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Mersin'de "tefeci" operasyonunda 6 zanlı yakalandı

17.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:21
Mersin'de

Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takipte zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.

Kent merkezi ve Erdemli ilçesindeki 7 ev ile 5 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler H.A, A.Ö, S.Ç, Y.Z, R.L. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde 800 litre etil alkol, pompalı tüfek, doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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