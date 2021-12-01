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Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok miktar tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok miktar tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile suç unsuru olduğu değerlendirilen çok miktarda tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

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