Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yapanlara yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, tefecilere yönelik 7 ev ve 2 iş yerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda H.A., M.A., A.A., E.D., İ.K., M.Ş. ve R.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; farklı kişiler adına düzenlenen 5 milyon lira tutarında 37 senet, 30 boş senet, senet fotokopisi, senet karnesi, 1 av tüfeği, 4 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.