Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
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Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

17.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:45
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ile 5 iş yerine operasyon düzenlendi. H.A., A.Ö., A.Ç., Y.Z., R.L. ve M.Ç. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. 


Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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