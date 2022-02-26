MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler

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MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.F., R.F., İ.F., M.F., İ.F., R.F., H.B., B.D. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ve şarjörler, 3 senet ve başkasına ait tapu ele geçirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kaçakçılık, Polis, Güncel, Haberler

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