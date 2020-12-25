Mersin'de "Tay-Sachs" hastası çocuğa puset yardımı
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Mersin'de "Tay-Sachs" hastası çocuğa puset yardımı

25.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:48
Mersin'de

Gülnar Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşların desteğiyle "Tay-Sachs" hastası bir çocuğa puset hediye edildi.

Gülnar Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşların desteğiyle "Tay-Sachs" hastası bir çocuğa puset hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, milyonda bir görülen ve tedavisi bulunmayan, enzim eksikliği olarak bilinen Tay-Sachs hastası 3 yaşındaki bir çocuğun ailesine ulaşıp tekerlekli puset ihtiyaçlarının olduğunu belirledi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların desteğiyle satın alınan puset, Erdemli ilçesinde yaşayan aileye teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, dezavantajlı vatandaşların yaşamına yönelik hizmetlerin sürdüğünü belirterek, son 6 ay içerisinde 4 engelli çocuğa yardım yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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