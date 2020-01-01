Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın çıktı
Haberler » Güncel » Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın çıktı - Haber

Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında, boş durumdaki tavuk çiftliğinde hasar oluştu.

01.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:26
Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın çıktı

'in ilçesinde çıkan yangında, boş durumdaki tavuk çiftliğinde hasar oluştu.

Özbek Mahallesi'nde A.Ö'ye ait boş tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle çiftliğin çatısının bir bölümü çöktü.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler