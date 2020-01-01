Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında, boş durumdaki tavuk çiftliğinde hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında, boş durumdaki tavuk çiftliğinde hasar oluştu.
Özbek Mahallesi'nde A.Ö'ye ait boş tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle çiftliğin çatısının bir bölümü çöktü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.