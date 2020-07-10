Mersin'de tatilcilerin gözdesi "yazlık evler"
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Mersin'de tatilcilerin gözdesi "yazlık evler"

Doğu Akdeniz'de tatilcilerin önemli uğrak noktalarından Mersin'de kiralık yazlık evlere talep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde arttı.

Mersin'de tatilcilerin gözdesi
10.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:56

Doğu Akdeniz'de tatilcilerin önemli uğrak noktalarından Mersin'de kiralık yazlık evlere talep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde arttı.

Doğal güzelliklerin yanı sıra deniz, yayla, kültür, inanç turizmi ve gastronomi gibi alanlarda ön plana çıkan Mersin, turistlerin tatilini geçirmek için öncelikle tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kovid-19 salgını sonrası süreçte normalleşme birlikte tatillerini kalabalık ortamlardan uzak, sakin ve konforlu ev ortamında geçirmek isteyen tatilcilerin talebi, kiralık yazlık konutlardan yana oluyor.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Madenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 321 kilometrelik sahil şeridi ve turizm çeşitliliği dolayısıyla Mersin'in cazibe merkezi konumunda olduğunu belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına değinen Madenli, "Mersin'de kiralık yazlık evlere talep geçen yılın yaz aylarına oranla yüzde 200 arttı. Mersin'in bu isteği karşılayacak potansiyeli var. Sahil şeridinde binlerce yazlık boş ev bulunuyor. Bununla birlikte fiyatlar da iki katı arttı. Şu anda sahil cephesindeki yazlık evlerin günlük kiraları 200 liradan başlıyor, bin liraya kadar yükselebiliyor." dedi.

"Tatilciler evlerin dezenfekte edilmiş olmasına dikkat etsin"

Madenli, tatilcilerin, özellikle koronavirüs dolayısıyla, kalacakları yazlık evin temizliğine daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Kiralanan yazlık evlerin daha önce başka tatilciler tarafından da kullanılmış olabileceğini hatırlatan Madenli, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle tatilciler evlerin dezenfekte edilmiş olmasına dikkat etsin. Evde tatil yapan bir başka aile o yazlıktan çıktığı zaman hemen eve girmemek lazım. En azından evin iki gün boş tutulması ve havalandırılması gerekiyor. Ayrıca tatilciler kiraladıkları evlerde kullanacakları nevresim, yorgan ve havlu gibi kişisel malzemelerini yanlarında kendileri getirmeli."

Kaynak: AA

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