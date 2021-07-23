Mersin'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Kurban Bayramı tatilini Mersin ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini Mersin ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı kentlerinden ziyaretçilerini ağırlayan Mersin ve ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Dönüş yoluna geçen tatilciler, akşam saatlerinde Mersin-Erdemli D-400 kara yolunda yoğunluk oluşturdu.
Bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.
Ekipler, ulaşımın aksamaması ve uzun araç kuyruğunun oluşmaması için bölgedeki mesaisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal