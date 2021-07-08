Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu

Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu
Demirören Haber Ajansı / Erdemli (Mersin) - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı.

MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında tatilcilerin gözde merkezi olan Kızkalesi'nde otellerin ortak kullandığı otoparkta meydana geldi. Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu
Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu
Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdemli (Mersin)

Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Son dakika haberi... Dubai'de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
Son dakika haberi... Dubai'de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Melisa Döngel İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 01:05:40. #1.16#

title