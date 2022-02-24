Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak nedeniyle taşkın riski olduğu değerlendirilen Alata Deresi'nin üstündeki köprü trafiğe kapatıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak nedeniyle taşkın riski olduğu değerlendirilen Alata Deresi'nin üstündeki köprü trafiğe kapatıldı.

Erdemli Kaymakamlığı, kar sularının erimesiyle debisi yükselen Alata Deresi üzerindeki Şehit Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen Köprüsü'nü, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak nedeniyle taşkın ihtimaline karşı trafiğe kapatma kararı aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri, kararın ardından Erdemoğlu Bulvarı'ndaki köprü çevresinde önlem aldı.

İş makinelerinin hazır bulundurulduğu bölgede, polis ekipleri araç geçişine izin vermiyor.

Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı

Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı

AA - Güncel

Uzman Çavuş, Mersin, Şehit, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title