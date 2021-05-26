Mersin'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Mersin'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde sokakta yürüdükleri sırada Müslüm Pater (27) ile S.K. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, Müslüm Pater'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Müslüm Pater, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Gündelikçi olarak çalışan 2 çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
Gündelikçi olarak çalışan 2 çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Türkiye'nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı, savaş gemileri birer birer denize açıldı
Türkiye'nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı, savaş gemileri birer birer denize açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Evgar Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 13:57:09. #1.15#

title