Mersin'de tartıştığı eniştesini ayağından vurdu Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle ayağından vurdu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle ayağından vurdu.

Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi 3711 Sokakta oturan eniştesi Özbay H.'nin evine gelen Şeref S. (28), henüz bilinmeyen nedenle eniştesiyle tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine Şeref S., yanında bulunan av tüfeğiyle eniştesini ayağından vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özbay H.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası kaçan kayınbirader Şeref S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA