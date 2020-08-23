Mersin'de tarlada erkek cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.
23.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:14
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.
Küçükkösebalcı Mahallesi Yapaltepe mevkisinde bir kişinin tarlada hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, başında kesik izleri bulunan 35 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi.
İncelemenin ardından ceset, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA