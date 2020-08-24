Mersin'de tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
24.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:59
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, dün Küçükkösebalcı Mahallesi Yapaltepe mevkisinde tarlada vatandaşlar tarafından bulunan cesetle ilgili Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler tamamlandı.
Başında kesik izleri belirlenen erkek cesedinin, İbrişim Mahallesi'nde yaşayan Cumali Yeşil'e (44) ait olduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA