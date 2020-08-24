Mersin'de tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, dün Küçükkösebalcı Mahallesi Yapaltepe mevkisinde tarlada vatandaşlar tarafından bulunan cesetle ilgili Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler tamamlandı.

Başında kesik izleri belirlenen erkek cesedinin, İbrişim Mahallesi'nde yaşayan Cumali Yeşil'e (44) ait olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA