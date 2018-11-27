Mersin'de Tarıma Belediye Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Çamlıyayla ilçesinde 99 üreticiye dağıtılan 2 bin 910 adet zeytin ve 60 zeytin fidanı ile ilçe tarımının canlandırılmasının sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tarımsal destek projeleri kapsamında hayata geçirilen hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar yüzbinlerce ceviz, zeytin, badem, avokado, nergis, lavanta ve melisa fidan ve fidelerini üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Çamlıyayla ilçesinde dağıttığı 2 bin 910 adet zeytin ve 60 zeytin fidanı ile üreticilerin takdirini topladı. Eğitimden alternatif ürün yetiştiriciliği projelerine, ev kadınlarının tarımsal üretici olmalarını teşvik eden projelerden sulama problemlerinin çözümüne kadar il genelinde sayısız destekle Mersin tarımını ayağa kaldırma hedefine hızla koşan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçenin tamamında tarımsal üretime sunduğu desteklerle fark oluşturmayı başardı.

"5 yılda yapılanı 40 yıldır görmemiştik"

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıyayla ilçesine 5 yılda sunulan hizmetlerin 40 yılda görülmediğini söyleyen Sebil Mahalle Muhtarı Emin Bozkurt, "Çamlıyayla'da şu anda Büyükşehir Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ceviz fidanı dağıtıyor. Daha önceki yıllarda Sebil'e Hava Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kuruldu. Sonraki yıllarda zeytin fidanı ve ceviz fidanları dağıtıldı. Memnunuz ve geçen yıl bu fidanların meyvesini de gördük. Yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemizde domates fideleri dağıtıldı. Sulama suları geldi, bu sayede kooperatifler kurduk. Fasulyeden patlıcana, domatesten bibere kadar artık ilçemizde yetiştirebiliyoruz" dedi. - MERSİN