Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüsün Devrilmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyetin, tarım işçilerini taşıyan midibüs kazasıyla ilgili inceleme yapmak üzere Mersin'in Silifke ilçesine gittiği bildirildi.

CHP basın biriminden yapılan açıklamada, Ağbaba başkanlığındaki heyetin, Silifke'deki kazanın meydana geldiği olay yerine giderek, incelemelerde bulunacağı, hastanedeki yaralı işçileri ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada, çilek tarlasında çalışmak üzere yola çıkan işçileri taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan 7 işçinin Silifke Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü belirtilerek, "İşçilerle ve aileleriyle görüşmek ve olayı incelemek üzere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz'dan oluşan heyet, Silifke'de yapacağı incelemelerin ardından değerlendirme yapacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA