Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi, kazada yaralanan olmadı
13.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:06
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi, kazada yaralanan olmadı.
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi, kazada yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, Erdal Karakuş idaresindeki 01 BUN 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Tarsus ilçesi Kargılı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Midibüste bulunan 11 tarım işçisi ve srücü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu