Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı
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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

11.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:46
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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