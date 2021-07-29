Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin bahçelerinde çıkan yangında 43 ağaç zarar gördü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin bahçelerinde çıkan yangında 43 ağaç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Aladağlı Mahallesi'nde iki vatandaşa ait zeytinlik ile çevresindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, iki bahçede yer alan 43 zeytin ağacıyla dikenli incir ağaçlarında zarar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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