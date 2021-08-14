Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seralara yakın tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seralara yakın tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaisalı Mahallesi'nde, çevresinde seralar bulunan tarım arazisindeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 4 arazöz ve yer ekipleriyle yangına müdahale edildi.

Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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