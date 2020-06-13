Mersin'de tarihi ve doğal güzellikler havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de tarihi ve doğal güzellikler havadan görüntülendi

Mersin'de tarihi ve doğal güzellikler havadan görüntülendi Doğu Akdeniz'in tarihi kenti Mersin'in Erdemli İlçesinde yörenin tanıtımı için çalışma başlatıldı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu;

13.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:47

Mersin'de tarihi ve doğal güzellikler havadan görüntülendi

Doğu Akdeniz'in tarihi kenti Mersin'in Erdemli İlçesinde yörenin tanıtımı için çalışma başlatıldı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu;

"Erdemli'mizin her alanı adeta doğal bir müzedir"

MERSİN - Korona virüs dolayısıyla turizm sektörünü canlandırmak için dünya ülkeleri tarihi ve turistik varlıklarının tanıtımına hız verdi. Ülkemizde tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin durak noktalarından, Doğu Akdeniz'in tarihi kenti Mersin'in Erdemli ilçesinde yörenin tanıtımı için de çalışma başlatıldı.

Bölgenin tarihi ve kültürel miraslarının tanıtımına katkı sunmak için harekete geçen Erdemli Belediyesi tarafından, tarihte suçluların aslanların önüne atıldığı yer olarak bilinen Kanlıdivane Obruğu ve tarihi dokusu, kayalara oyulan kaya mezarları ve Şeytan Deresi Kanyonu'ndaki Adam Kayalar havadan görüntülendi.

Tarihi M.Ö. 2. ve 3. yüzyıla kadar dayanan Kanlıdivane Antik Kenti, kent içindeki kaya mezarları ve Şeytan Vadisi'ndeki Adam Kayalar, Doğu Akdeniz'nin önde gelen kültür miraslarından.

Turizme katkı sunmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli'mizin her alanı adeta doğal müze şeklinde" dedi.

Tollu, "Erdemli her bir metrekaresinden tarih fışkıran dünyanın en güzel coğrafyası. Erdemli'nin her bölgesi tarihi güzellikler, doğal zenginlikleri, denizi, kumu, denizin ortasında kalesiyle birlikte mükemmel bir doğa harikasına sahip" diye konuştu.

Kanlıdivane Antik Kenti, Adam Kayalar ve Kaya Mezarlar gibi tarihi ve kültürel mirasın Erdemli'ye essiz bir güzellik kattığını ifade eden Tollu, "Bu kente gelen insanlarımız misafirperverliğin yanında tarihin ve doğanın en güzel örnekleriyle karşılaşacaklar. Herkesi tarih şehri, turizm şehri, doğa ve denizin güzellikleriyle dolu olan Erdemli'mize tatil yapmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan tespitlerde M.Ö. 3. yüzyılda uygarlıkların yerleştiği bölgenin tarihi yapı ve doğal güzellikler yönünden zengin olduğuna dikkat çeken Tollu, "Erdemli'mizin her alanı adeta doğal müze şeklinde. Görmeye değen, geleceğe gururla taşıyacağımız tarihi ve doğal güzelliklere haiz" dedi.

Çalışmalar kapsamında hazırlanan essiz görüntüler bölgenin tanıtımına katkı sunacak.

Mersin'de tarihi ve doğal güzellikler havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi Haber
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor Haber
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Demet Akalın
Spor Semih Özsoy Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Twitter Göztepe Kayserispor Trabzonspor
Şu an buradasınız: Mersin'de tarihi ve doğal güzellikler havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 12:07:07. #1.14#
title