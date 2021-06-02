Mersin'de tarihi eser operasyonunda yüzük ve sikke ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de tarihi eser operasyonunda yüzük ve sikke ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser operasyonunda yüzük ve sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 yüzük ve 27 sikke ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 yüzük ve 27 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evlerinde tarihi eser bulundurduğu iddia edilen 2 şüphelinin Çiftlik ve Bağlar mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 yüzük, 27 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Adnan Menderes Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Murat Boz Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de tarihi eser operasyonunda yüzük ve sikke ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 10:02:14. #1.15#

title