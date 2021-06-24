Mersin'de tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi
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Mersin'de tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 54 sikke, 3 heykelcik, kolye ve yüzük ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 54 sikke, 3 heykelcik, kolye ve yüzük ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir zanlının tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyaları satmak için müşteri aradığı belirlendi.

Ekipler operasyonla zanlıyı yakaladı. Şüphelinin adresinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 54 sikke, 3 bronz heykelcik, bronz kolye ve yüzük ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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