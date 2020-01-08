Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi
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Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi

Mersin'de İbranice yazılar bulunan 5 kitabın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

08.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:38
Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi

'de İbranice yazılar bulunan 5 kitabın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları İbranice kitapları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış kitabın da arasında yer aldığı toplam 5 kitap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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