Mersin'de tarihi eser operasyonunda 88 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi
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Karaman, Erdemli, Mersin, Güncel, Haber

Mersin'de tarihi eser operasyonunda 88 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda 88 sikke, 9 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye ve tarihi obje ele geçirildi.

23.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:46
Mersin'de tarihi eser operasyonunda 88 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda 88 sikke, 9 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye ve tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler bir kişiye Karaman'dan kargoyla tarihi sikke ve eser gönderildiği bilgisine ulaştı.

Teknik takibin ardından şüphelinin Erdemli ve Silifke ilçelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 88 sikke, 9 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye, tarihi obje, dedektör ve taş mühür buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Tarihi eserler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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