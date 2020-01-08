Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Mersin'de Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 2 tablo, deri üzerine el yazması kitap, Roma dönemine ait 10 gümüş sikke, bir heykel, 3 sırlanmış kap ile 3 insan ve hayvan figürlü obje ele geçirildi.
Eserleri satmaya çalıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.