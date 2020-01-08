Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

08.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:34
Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'de dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi 'nde düzenlenen operasyonda, 2 tablo, deri üzerine el yazması kitap, Roma dönemine ait 10 gümüş sikke, bir heykel, 3 sırlanmış kap ile 3 insan ve hayvan figürlü obje ele geçirildi.

Eserleri satmaya çalıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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