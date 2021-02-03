Mersin'de tarihi eser operasyonunda 133 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de tarihi eser operasyonunda 133 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi

03.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:30
Mersin'de tarihi eser operasyonunda 133 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 113 sikke ve 7'si hayvan figürlü çok sayıda obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 113 sikke ve 7'si hayvan figürlü çok sayıda obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda objeyi satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Takibe alınan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 113 sikke, 7 hayvan figürü metal obje, 9 taş obje, 4 metal yüzük, 2 bakır çanak, 2 metal ok ucu, 2 toprak çanak ve dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Ele geçirilen objeler, Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de tarihi eser operasyonunda 133 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 10:43:12. #1.14#
title