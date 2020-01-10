Mersin'de tarihi eser operasyonu
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Mersin'de tarihi eser operasyonu

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 746 parça tarihi eser ele geçirildi.

10.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:59
Mersin'de tarihi eser operasyonu

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda 746 parça tarihi eser ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Mersin İl Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çortak Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki Orta Çağ ve Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Tarihi eserleri satmaya çalışan H.K. isimli şüpheli ile temas kurarak alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, H.K. ile fiyatta anlaşma sağlanması üzerine şüphelinin evinden getirdiği 24 yüzük, 698 sikke, 16 küpe, 2 kuş figürü, 1 haç işareti, 3 mızrak ucu, 1 top şeklinde gözyaşı şişesi ve 1 kolye ucu ile 1 el dedektörüne el koydu.


Gözaltına alınan H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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