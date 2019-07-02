Mersin'de tarihi eser operasyonu

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen İncil, 2 resim ve kitap ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların kaldığı bazı evlerde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen, biri beyaz diğeri koyu kahve rengi kuzu derisi üzerine çizilmiş ağaç üzerinde duran kuş motiflerinin yer aldığı 2 resim, dış kısmı metal üzerinde ahşap açma kulp bulunan ortasında haç işareti olan İncil ve etrafı kalıpla kapalı üzeri parlak kırmızı taşlarla süslü kitap elde edildi.

Kaynak: AA