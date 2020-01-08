Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN'de elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

08.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:13
Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN'de elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi, tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi'nde 2 kişinin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan tablo, heykel, sikke ve el yazması kitap olduğu, satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Anadolu kültürüne ait olmayan 2 tablo, deri üzerine el yazması kitap, Roma dönemine ait 10 gümüş sikke, 1 heykel, 3 sırlanmış kap, insan ve hayvan figürlü 3 obje ele geçirildi.


Kaynak: DHA
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