Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

08.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:04

Mersin'de jandarma ekiplerinin tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan 2 şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tablo, heykel, sikke ve el yazması Kur'anı Kerim bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını öğrendi. Bunun üzerine şahısları izlemeye alan ekipler, ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Alınan izinler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada Anadolu kültürüne ait olmayan 2 tablo, 1 deri üzerine el yazması kitap, 10 Roma dönemine ait gümüş sikke, 1 heykel, 3 sırlanmış kap, 3 insan ve hayvan figürlü obje ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA