Mersin'de tarihi eser operasyonları

Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ile tarihi eser satmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ile tarihi eser satmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dayıcık Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca Arıkuyusu Mahallesi'nde 1 kişinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmak istediği ihbarı üzerine şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada 9 tarihi eser ile 1 dedektör ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat