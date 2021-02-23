Mersin'de tarihi eser operasyonları
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Mersin'de tarihi eser operasyonları

23.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:30
Mersin'de tarihi eser operasyonları

Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ile tarihi eser satmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ile tarihi eser satmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dayıcık Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca Arıkuyusu Mahallesi'nde 1 kişinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmak istediği ihbarı üzerine şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada 9 tarihi eser ile 1 dedektör ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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