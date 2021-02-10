Mersin'de tarihi eser niteliğinde bronz heykel ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de tarihi eser niteliğinde bronz heykel ele geçirildi

10.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:49
Mersin'de tarihi eser niteliğinde bronz heykel ele geçirildi

MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda bronz heykel ele geçirildi.

MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda bronz heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak istediği bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlenen operasyonla şüpheliyi satmaya çalıştığı bronz heykelle gözaltına aldı. 95 santimetre uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında zeytuni renkli bronz heykel, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Osman Kavala Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Burcu Biricik Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de tarihi eser niteliğinde bronz heykel ele geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:53:00. #1.15#
title