Mersin'de tarihi eser niteliğinde 71 sikke ve objeler ele geçirildi
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Mersin'de tarihi eser niteliğinde 71 sikke ve objeler ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser niteliğinde 71 sikke ve objeler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser niteliğinde 71 sikke, çanak ve levha ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser niteliğinde 71 sikke, çanak ve levha ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalındaki evde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 71 bronz sikke, bakır çanak, mermer levha ve dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tarihi eser niteliği taşıyan objeler, Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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