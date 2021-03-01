Tarihi mozaikler satılmadan ele geçirildi
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Tarihi mozaikler satılmadan ele geçirildi

01.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:34
Tarihi mozaikler satılmadan ele geçirildi

MERSİN'de jandarmanın bir iş yerine yaptığı baskında tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik ele geçirildi.

MERSİN'de jandarmanın bir iş yerine yaptığı baskında tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik ele geçirildi. Eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan çalışmada, merkez Yenişehir ilçesinde bir şüphelinin iş yerinde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğunu belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile harekete geçen ekipler tarihi eser kaçakçısına ait iş yerinde yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 5 adet mozaik tablo, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ile 5 mermi ele geçirdi.İsmi açıklanmayan iş yeri sahibi tarihi eser kaçakçısı gözaltına alırken ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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