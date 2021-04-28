Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ve "lejyoner kılıcı" olarak adlandırılan parça ele geçirildi.

Eser, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 10:59:23. #1.14#

title