Mersin'de, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke ele geçirildi

05.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:34

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan figürü bulunan sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Tömük Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan figürü bulunan sikke ile çerçevesi ve tarihi taş ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada da tarihi değere sahip olduğu belirtilen çeşitli materyaller bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA