Mersin'de tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları belediye ekiplerince beslendi.

Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları belediye ekiplerince beslendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Limon Çiçeği ekipleri kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarına umut oldu.

Ekipler, ilçedeki farklı noktalara mama, yem ve su bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal