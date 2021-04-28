"Tam kapanma" öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Tam kapanma" öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın başlayacak "tam kapanma" öncesinde şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapıldı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın başlayacak "tam kapanma" öncesinde şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, terminale giren ve çıkan otobüslerde koltuk doluluk oranları ile maske kullanımını kontrol etti.

Alkol denetimi yaptıkları sürücülerin belgelerini inceleyen polis, yolcuların da Hayat Eve Sığar (HES) kodlarına baktı.

Vatandaşlara, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi uyarılarda bulunan polis, yarından itibaren yolculuklar için seyahat izin belgesi gerekeceğini hatırlattı.

Denetimlerde gazetecilere konuşan bir otobüs firmasının şoförü Halil İbrahim Çizmeç, "Buraya gelene kadar 4 ayrı denetime girdik. Denetimleri hem bizler hem de vatandaşlar için olumlu buluyoruz." dedi.

Yolculardan Aslıhan Ateş de kontrolleri yararlı bulduğunu belirterek, "Bu 17 günlük süreçte vatandaşların kesinlikle dışarıya çıkmaması gerekiyor. Bizi kurtarırsa bu 17 gün kurtaracak." diye konuştu.

'Tam kapanma' öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi
'Tam kapanma' öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi
'Tam kapanma' öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi
'Tam kapanma' öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Tam kapanma" öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:06:36. #1.15#

title