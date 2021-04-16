Taksiyle kız kardeşine çarpan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kullandığı taksiyle kız kardeşine kasıtlı şekilde çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kullandığı taksiyle kız kardeşine kasıtlı şekilde çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, dün, kullandığı taksiyle kız kardeşi C.G.D'ye kasıtlı şekilde çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Emircan D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sadece kardeşimi koruyordum. Kardeşimizi korumak suç yerine geçiyorsa bilemiyorum. Kardeşimle bir sorunum yok. Arabayı üstüne kırmadım, sadece önünü kesmek istedim." dedi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emircan D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün sosyal medyada yer alan, bir taksi sürücüsünün yolda yürüyen kadına çarpması ve ardından tartışma yaşanmasıyla ilgili görüntüler üzerine başlattığı çalışmada, kız kardeşi olduğu belirlenen C.G.D'ye kasıtlı şekilde çarpan Emircan D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar