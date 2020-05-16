Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksileri korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında denetliyor, şoförleri de kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor
16.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:09

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksileri korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında denetliyor, şoförleri de kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Zabıta ekipleri gerçekleştirdiği denetimleri, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri" konusundaki 5823 sayılı genelge kapsamında yapıyor. Genelgede, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı, gerekse de bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı risklerin ortaya çıktığı yer alıyor. Bu risklerin giderilmesi amacıyla da ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde alınması gereken tedbirler madde madde sıralanıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri genelge uyarınca, ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada 1 kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenip, dezenfekte edilmesi ve ticari taksi şoförlerini kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket ederek, aracın içinde mutlaka maske kullanmaları konusunda uyarıyor. Ekipler şoförleri, ticari taksilerde gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme veya 80 derecelik kolonya bulundurmaları gerektiğini hatırlatıyor. Ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanması gerektiği konusunda da müşteriyi bilgilendirmeleri gerektiğini anlatılıyor. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda veya durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar gibi yerlerin silinmesi ve dezenfekte edilmesi, araç içerisinin havalandırılmasının sağlanması konusunda da taksi şoförlerini bilgilendiren ekipler, kurallara uyulması gerektiğinin altını çiziyor.

Şoförlük yapan Ersin Beşirik, "Hem kendi sağlığımız, hem toplumumuzun sağlığı için bu kontrollerin sürekli yapılması faydalı olacaktır. Denetlemelerin olmasından memnunuz. Araçlarımız haftalık dezenfekte ediliyor. Bunun haricinde günlük olarak biz yolculuğa çıkıp geldikten sonra, kapı kollarını, yolcunun temas edebileceği yerleri dezenfektan ile temizliyoruz" dedi.

Şoför Cemil Gizli ise denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz her sabah arabalarımızı güzel bir şekilde temizliyor, müşterilerin dokundukları yerleri komple silip, süpürüyoruz. Maskesi olmayan yolcularımızı almıyoruz. Biz de yedek maskeler oluyor, müşterimizin maskesi yoksa veriyoruz. Eldivenlerimiz, kolonyamız var ve her şeyimiz tam. Sizlere de denetlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her müşteriden sonra yine tekrardan kendi temizliğimizi yapıyoruz. Her zaman güvencemiz ve müşterilerin güvencesi için arabalarımızı tertemizdir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek Haber
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi Haber
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce 'PKK' yazıp çarpı işareti koymuş
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Ersin Korkut Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Aydın Karar Ali Koç İngiltere
Şu an buradasınız: Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 11:16:18. #1.14#
title