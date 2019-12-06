Mersin'de taklit ürün operasyonu
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Mersin'de taklit ürün operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde taklit ürün satışı yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

06.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:26
Mersin'de taklit ürün operasyonu

'in ilçesinde taklit ürün satışı yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, ilçede çeşitli markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerlerinde tişört, çocuk terliği, ayakkabı, kemer ve çanta gibi çok sayıda taklit ürün ele geçirildi, iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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